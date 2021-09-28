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Хорроры помогают при тревожном расстройстве

  7   0 28.09.2021, 11:00 | Новости, Общество
Хорроры помогают при тревожном расстройстве

Просмотр фильмов и сериалов в жанре ужасов помогают некоторым людям с тревожным расстройством победить страх и волнение в реальной жизни.

Об этом пишет Вокруг света.

По словам специалиста Чикагского университета, доктора Колтана Скривнера, страх - это эволюционный механизм, позволяющий живым существам спасаться при столкновении с различными угрозами. Встретив нечто ужасное, человек инстинктивно пытается убежать или отбиться от пугающего явления. Когда опасность уходит, следует реакция расслабления - так организм возвращается в норму.

У людей с тревожным расстройством данная система работает со сбоями. Их психика воспринимает повседневные события как некую серьезную угрозу, из-за чего пациент не может успокоиться и чувствует себя обреченным.

Фильмы ужасов помогают отвлечь мозг от внешних раздражителей, переключив внимание на перипетии сюжета. Они способны вызвать реакции страха и следующего за ним расслабления в безопасной и контролируемой обстановке.

Колтан Скривнер отметил, что поклонники жанра ужасов высоко ценят так называемое болезненное любопытство - желание изучить пугающую ситуацию. По мнению исследователя, такое любопытство и чувство тревоги, по всей видимости, имеют сходные психологические корни. В их основе лежит повышенный интерес к сбору информации об угрозах, даже если этот процесс сопряжен с неприятными эмоциями.

По словам клинического психолога Ланы Холмс, фильмы ужасов также позволяют тренировать психику. Они помогают человека понять, что причины его повседневной тревоги такие же нереальные, как и чудовища на киноэкране.

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