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Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму

  6   0 22.09.2021, 01:09 | Новости, Политика
Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму

Фото: Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму (Getty Images)

Туреччина не визнає анексію Криму. Це на засіданні Генасамблеї ООН заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє інтернет-видання "Крим.Реалії".

"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включаючи Крим, анексію якого ми не визнаємо", - заявив Ердоган.

Напередодні МЗС Туреччини опублікувало заяву, в якій повідомило, що Анкара не визнає результати виборів, проведених в російську Держдуму на території Криму. Заяву розкритикували в МЗС Росії і в Кремлі.

Крим.Реалії

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