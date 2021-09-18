Рудык: Расширение переговоров по Донбассу потребуется после прекращения огня

Сегодня никто не способен заставить РФ выполнять свою часть минских договоренностей, несмотря на то, что агрессор под ней подписался. Дискутировать нужно о том, кто и каким образом сможет заставить РФ выполнить пункт "ноль" - перестать стрелять.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на комментарий лидера партии "Голос" Киры Рудык.

"РФ подписалась под Минскими договоренностями, но она первая, кто не выполняет их и не будет выполнять. И поэтому любые переговоры, расширение форматов - все это нужно будет делать, когда у нас будет ответ на точку "ноль". Дискуссию по тому, что мы сделаем, когда выиграем, необходимо переформатировать в то, что нам сделать, чтобы состоялась точка "ноль", - подчеркнула Кира Рудык.

Если мы переформатируем этот вопрос, легче будет общаться с международными партнерами, с теми, кто готов помогать, подчеркнула нардеп.

Разбираться, почему именно сегодня произошли дополнительные атаки со стороны РФ - это пытаться понять, что в голове у тирана, который не руководствуется логикой, добавила она.

"У нас есть две основные задачи. Первая - внутренняя - усиление собственной армии, вторая - внешняя - построение надежного партнерства с нашими международными союзниками. Надо выполнять свою часть договоренностей для того, чтобы интенсифицировать договоренности, чтобы нам могли поставлять больше оружия, оказывали больше поддержки и усиливали давление на РФ. Потенциально сейчас активизация может быть связана с заявлением ЕС, Европарламента по выборам в РФ и относительно того, что выборы, которые происходят сейчас на временно оккупированных территориях незаконны, нелегитимны и являются прямым нарушением Минских договоренностей, о которых РФ так много говорила", - резюмировала Рудык.