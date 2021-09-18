Данилов: Пора определяться, что делать с "Минском"

Глава СНБО сравнил Минский процесс по Донбассу с переговорами по Приднестровью, которые продолжаются 30 лет.

Властям Украины пора определяться, что делать с минскими соглашениями, поскольку они дают результатов. Такое мнение в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина выразил глава СНБО Алексей Данилов.

"Минский процесс - это такая интересная вещь, которая уже семь лет происходит, непонятно, когда он завершится... В Приднестровье с 1991 года продолжаются такие переговоры. Нам надо определяться, что с этим делать. Мы не можем постоянно находиться в состоянии ожидания и нерешения проблемы", - сказал Данилов.

Он добавил, что именно от России зависит урегулирование на Донбассе.

"Как только она заберет свои войска, своих военных, конфликт сразу завершится. Как они считают, называют его конфликтом. А на самом деле это вооруженная агрессия со стороны РФ в отношении нашей суверенной страны", - сказал глава СНБО.