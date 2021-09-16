Навряд чи ми колись дізнаємось правду про смерть Чорновола. Принаймні доки живий Кучма, і доки президенти України будуть ходити до його зятя на "Ялтинську стратегію" – журналіст

"Вдруге за останні 6 років колишній перший заступник Генпрокурора Микола Голомша публічно заявляє, що В'ячеслав Чорновіл був добитий кастетом під час ДТП 25 березня 1999 року. І Офіс Гепрокуратури мав би вже звернути на це прискіпливу увагу. Особливо - щодо того, чому Голомша 15 років про кастет мовчав", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Сергій Руденко, інформує UAINFO.org.

"Більшість українців, певен, дотепер не вірять у те, що Чорновіл загинув випадково. Утім, навряд чи ми колись дізнаємось правду. Принаймні, її не буде доти, доки живий Леонід Кучма. І доти, доки президенти України будуть ходити до його зятя на "Ялтинську стратегію".

В цьому відео я згадав про політичні події і те, що передувало загибелі Чорновола. І про те, як його вбивали ще до ДТП його однопартійці. І про те, як роком раніше був застрелений Вадим Гетьман. І про те, що саме в той час на президентство Ющенка хотіла висувати партія "Реформи і порядок", - завершує журналіст.



