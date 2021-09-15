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Трішки політичних інсайдів напередодні переформатування уряду: Тарана вирішили звільнити, а Малюську – не чіпати – політолог

  7   0 15.09.2021, 20:01 | Новости, Политика
Трішки політичних інсайдів напередодні переформатування уряду: Тарана вирішили звільнити, а Малюську – не чіпати – політолог

"Трішки політичних інсайдів напередодні переформатування уряду. Так от, наразі дійсно готується відставка двох міністрів - Андрія Тарана та Марини Лазебної", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Першому не можуть пробачити корупційні скандали в армії Другій - провал у галузі. У депутатів з профільного комітету, та й не тільки, накопичилася маса претензій. Чого тільки вартий інцидент, коли Лазебна в розріз рішення більшості депутатів просила президента заветувати законопроект про збереження санаторних шкіл-інтернатів.

По інших кандидатах поки пауза. До Олександра Ткаченка не має претензії - занадто гарно він веде публічну війну з Кличко

Питання відставки Олега Уруського теж зараз не стоїть. Про зміни в Мінстратегпромі регулярно роблять інформаційні вкиди зацікавлені особи, які не бажають проведення реформ в галузі. Дуже ласим шматком є стратегічна промисловість.

Міністра юстиції вирішили теж поки не чіпати. Можливо, тому що він дуже вчасно розпочав атаку на парламент та Разумкова, вимагаючи від них ухвалити законопроект про олігархів без висновку «Венеціанської комісії.

Ну і кастинг на Прем'єра поки закритий. Звісно, до кінця вересня картина може помінятись. Але станом на зараз десь так", - завершує політолог.

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