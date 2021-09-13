Юрий Бутусов: Призрачные башни в Украине

"Смотрел сериал Призрачные башни о том, как американские спецслужбы совершили провал и не смогли предотвратить теракты 11 сентября 2001 года. В каждой серии авторы очень тонко подчёркивают сюжетами реальных новостей информационную повестку того времени: идёт реальная война ещё задолго до атаки на Нью-Йорк, а платье Моники Левински занимает куда больше времени в новостях и в обществе, чем теракты, гибель людей, и поэтому страна недооценивает уровень угрозы, страна не думает, что Нью-Йорк может стать мишенью атаки", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"И все это происходит потому, что политическое руководство и президент сами хотят избежать разговоров о войне, чтобы общество думало, что в стране стабильность и никакой войны нет. Начальник отдела ЦРУ в фильме говорит: «Мы должны заставить президента признать войну». Смотрю и думаю, какие же это аналогии с Украиной. На фронте каждый день обстрелы калибром 122-120 мм, каждый день погибшие и раненые. Сегодня также погиб один наш воин. Идёт реальная масштабная война. И она есть в новостях, но так как будто это так и надо, ведь руководство страны не уделяет этому внимания, нет оценки ситуации как угрожающей, все заявления официальных лиц носят успокаивающий характер.

Президент вообще не комментирует ничего. С начала обстрелов Зеленский почему-то перестал посещать фронт. Власти имитируют контроль за ситуацией, которого нет. А есть постоянные удары российских оккупантов, которые, к сожалению, отнюдь не получают во многих случаях адекватного ответа. Мы также живем в мире Призрачных башен. И я с тревогой думаю, к чему же ещё приведёт это трусливое молчание наших руководителей и полное отсутствие стратегии в войне", - завершает Бутусов.