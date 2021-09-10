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"На знак протесту": Рабінович заклеїв собі рот у прямому ефірі (відео)

  10   0 10.09.2021, 11:01 | Новости, Политика
"На знак протесту": Рабінович заклеїв собі рот у прямому ефірі (відео)

Парламентарій з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заклеїв собі рот в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Рабіновича, подібний перфоманс він вирішив влаштувати на знак підтримки каналу "Першого незалежного", заблокованих в Україні телеканалів ZIK, 112 і Newsone, а також у солідарності з виданням "Страна", яке потрапило під санкції РНБО, інформує Фокус.

Як зазначив депутат від "ОПЗЖ", після блокування телеканалів півтори тисячі журналістів залишилися без роботи.

Коментуючи візит Володимира Зеленського в США, у ході якого глава держави презентував програму реформ вартістю $277 млрд, Рабінович подякував за запрошення в ефір політичному ток-шоу "Народ проти".

"Я не буду обговорювати конкретні заяви Зеленського. Усе, що буде з нашою країною - він розповів в Америці. Якщо я поїду в Америку, я теж щось розповім ... Корупція, про яку ви почали ... Вона є у всіх країнах, але у всіх країнах з нею борються за допомогою свободи слова. Ти можеш красти, і через дві хвилини газети напишуть, телеканали передадуть (про скандал - ред.). У нас, на жаль, закрили три телеканали, які критикували (владу - ред.), півтори тисячі людей залишилися без роботи. Я з величезною повагою ставлюся до Вас, до вашої передачі, дякую ще раз, що ви мене запросили. У знак протесту проти цих півтори тисячі, я просиджу всю передачу так, як сидить 9/10 нашої країни", - заявив Рабінович в ефірі політичного ток-шоу і заклеїв собі рот пластирами.

Рабінович заклеїв собі рот в ефірі телеканалу

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