Береза: Спасибо Милованову за рекомендации откладывать по 3-5%, чтоб не голодать в будущем. Но остается вопрос, а какой смысл платить налоги и наполнять Пенсионный фонд?

"В современном мире у любого цивилизованного государства есть обязательства перед гражданами. Например, обеспечение им условий для достойной жизни. В эту обязанность входит и обеспечение пенсиями через ту или иную пенсионную систему. Если государство не выполняет свои обязанности, то граждане перестают выполнять свои и это приводит к гибели государства", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах. Но при этом украинцы продолжают наполнять Пенсионный фонд, который, по словам Марченко, не будет в какой-то перспективе начислять им пенсии. Так зачем платить? Фраза о том, что эти деньги нужны для того, чтоб платить пенсии сегодня, вызывает у меня ещё больше вопросов. Я плачу налогов больше, чем мои родители получают пенсию. Значит, если бы я отдавал родителям напрямик, то им было бы лучше. Получали бы больше.

А ещё есть такие демотиваторы, как ситуация с депутатом от слуг Андреем Клочко, Главой Комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Его мама стала скупать земли, квартиры и машины после того, как он стал депутатом. И это при том, что объяснить такой резкий рост своего благосостояния она не может. Хотя мы все понимаем откуда эти деньги. Это такой пенсионный фонд семейства Клочко? ЕСВ они с денег вложенных в этот фонд заплачен? Сомневаюсь.

А теперь ещё и одна говорящая голова Банковой, Тимофей Милованов, говорит примерно то же самое. Спасибо ему за рекомендации откладывать по 3-5% процентов чтоб не голодать в будущем, но остаётся вопрос, а какой смысл платить налоги и наполнять Пенсионный фонд, если пенсии не будет, а такие холуи власти, как Андрей Клочко погрязли в коррупционных скандалах и скупают квартиры и земли на деньги, с которых не платят налоги. В общем, эта власть признала, что ситуация с пенсиями ухудшается, но она не способна исправить или изменить к лучшему эту ситуацию. Но если они не способны, то зачем они нам и Украине? Какая их миссия и что должно мотивировать людей на выполнение своих обязательств перед государством? Подозреваю, что немало граждан Украины предпочтут переезд в те страны, которые выполняют обязательства перед своими гражданами, переедут и будут работать и платить там налоги. А кто останется в Украине? Зеленский, Ермак, Арахамия, Трухин, Клочко и другие такие же? Не уверен. Многие из них "нацарював" уедут. И тогда возникает финальный вопрос. Какая цель тех, кто сегодня во власти и можно ли будет исправить ситуацию после них? На первый вопрос у меня есть ответ в лице Клочко, Трухина, Арахамии и Юрченко. А вот на второй вопрос у меня нет однозначного ответа. Об этом и подумайте на досуге", - завершает Береза.