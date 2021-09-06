Аудит бюджету міста виявив серйозні зловживання, попередньо можна говорити про самогубство – Монастирський про смерть мера Кривого Рогу

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, коментуючи смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство - аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт у зв'язку з цим!, - сказав він.
За його словами, тиск на слідство в цій справі "на сьогоднішній день не здійснюється".
Монастирський заявив, що інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція дасть вже скоро, але попередньо йдеться про самогубство.
"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводилася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання", - сказав Монастирський.
Міністр додав, що відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи.
"В даному випадку - мер", - сказав він.
Нагадаємо, 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Його нібито знайшов знайомий, біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став в листопаді 2020 року. Він був обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.
Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство, але розглядає три версії того, що сталося:
- вбивство,
- самогубство,
- неакуратне поводження зі зброєю.
Обов'язки міського голови Кривого Рогу Дніпропетровської області замість загиблого Костянтина Павлова буде тимчасово виконувати депутат від партії Українська перспектива, колишній мер міста Юрій Вілкул.