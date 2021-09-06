Аудит бюджету міста виявив серйозні зловживання, попередньо можна говорити про самогубство – Монастирський про смерть мера Кривого Рогу

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, коментуючи смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство - аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт у зв'язку з цим!, - сказав він.

За його словами, тиск на слідство в цій справі "на сьогоднішній день не здійснюється".

Монастирський заявив, що інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція дасть вже скоро, але попередньо йдеться про самогубство.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводилася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання", - сказав Монастирський.

Міністр додав, що відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи.

"В даному випадку - мер", - сказав він.

Нагадаємо, 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Його нібито знайшов знайомий, біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став в листопаді 2020 року. Він був обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.

Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство, але розглядає три версії того, що сталося:

вбивство,

самогубство,

неакуратне поводження зі зброєю.

Обов'язки міського голови Кривого Рогу Дніпропетровської області замість загиблого Костянтина Павлова буде тимчасово виконувати депутат від партії Українська перспектива, колишній мер міста Юрій Вілкул.

"Вечірні Вісті"