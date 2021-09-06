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Помер знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо

  11   0 06.09.2021, 17:44 | Новости, Культура
Помер знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Французький актор театру і кіно Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років. Про цю трагічну подію повідомив його адвокат. Причина смерті поки невідома.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує УНІАН.

Нагадаємо, славу Бельмондо принесла роль аморального шанувальника Хамфрі Богарта у фільмі "На останньому диханні" (1959). У перших своїх картинах він створив образ молодого бунтаря з чарівною посмішкою і став одним з улюблених акторів європейської молоді. Найчастіше грав гострохарактерні ролі в комедіях і бойовиках.

Попри успішну кар'єру, Бельмондо таки вирішив завершити її. У 2015 році він заявив, що більше не буде зніматися у фільмах. 

Варто відзначити, що він двічі номінувався на премію BAFTA як найкращий іноземний актор. У 1989 році удостоєний премії "Сезар" за роль у фільмі "Улюбленець долі". У 2011 році удостоєний почесної Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю. У 2016 році отримав нагороду "Золотий лев" за внесок у світовий кінематограф.

Найвідоміші ролі Бельмондо в кіно

Одним з найважливіших його досягнень став фільм "Професіонал" (1981). Також свої найкращі ролі він зіграв в таких картинах як "Жінка є жінка", "Злодій", "Сирена з "Міссісіпі"", "Доктор Пополь", "Стависький".

УНІАН

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