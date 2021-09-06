Портников: В Естонії обрали нового президента. На що варто звернути увагу Україні

Новообраний президент Естонії Алар Каріс. Таллінн, 31 серпня 2021 року

Новий президент Естонії: інтелектуал на чолі країни

Жорсткі і відверті висловлювання одного з гостей саміту «Кримська платформа» - президентки Естонії Керсті Кальюлайд про європейські та євроатлантичні перспективи України і реальні можливості інвестування до української економіки викликали жваву дискусію серед політиків і журналістів. Президенту Естонії відповідали навіть високопоставлені українські чиновники - віцепрем'єр Ольга Стефанишина та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І дійсно, політики - особливо глави держав - зазвичай не висловлюють свою думку з такою відвертістю. Не випадково існують так звані дипломатичні вирази, якими прийнято замінювати правду, не дуже приємну для господарів, пише Віталій Портников для "Радіо Свобода".

Президент Естонії Керсті Кальюлайд на КПВВ «Майорськ» у Донецькій області, 24 травня 2018 року

Тим часом, Керсті Кальюлайд, давній друг України - вона була першою іноземною очільницею держави, хто відвідав лінію розмежування на Донбасі, - могла дозволити собі розкіш відвертості саме тому, що знала: вже за кілька днів у парламенті Естонії буде обраний її наступник.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд (праворуч) дарує велосипед президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі у столиці Естонії. Таллінн, 26 листопада 2019 року

Естонські політичні партії вирішили не висувати Кальюлайд на другий термін. І це при тому, що чинна президентка є дуже популярною, і, якби в Естонії проводилися загальнонародні президентські вибори, в Кальюлайд були б всі шанси опинитися серед фаворитів. Але парламентська республіка має свої закони - тут потрібно бути у хороших відносинах з депутатами від різних політичних партій, інакше тебе просто не оберуть. А якщо не вдається домовитися парламентаріям, тоді скликають збори вибірників: до депутатів приєднуються представники місцевого самоврядування. Саме так президенткою Естонії була обрана не тільки сама Кальюлайд, але і її попередники на посаді глави держави.

Однак зараз все завершилося дуже швидко, за два дні. Про кандидатуру президента домовилися провідні політичні партії правлячої коаліції і з ними погодилися й опозиціонери. В результаті директор Естонського національного музею Алар Каріс не мав конкурентів і був обраний главою держави переважною більшістю голосів.

Алар Каріс на засіданні естонського парламенту, на якому його обрали президентом Естонії. Таллінн, 30 серпня 2021 року

Звичайно, можна здивуватися - хіба так можна, щоб у наші дні президентом обирали інтелектуала, колишнього ректора університету і директора музею, а не мільярдера або телевізійного коміка? Як бачимо, ера інтелектуалів у політиці ще не є завершеною, хоча і сам Каріс ще недавно не був у цьому впевненим. У січні 2021 року він стверджував, що у президенти не збирається: «У мене дуже високі критерії до президента, і я розумію, що не підходжу. Я настільки приземлений, що розумію, що це швидше створить проблеми для мене і держави. Це не дуже складна робота, але вона вимагає чогось, чого у мене немає».

Але естонські політики переконали Каріса. Так, у президента Естонії в основному представницькі функції, але він презентує націю і дуже важливо, щоб на цій посаді перебувала людина, до якої суспільство ставиться з повагою. Тим більше, що першим президентом повоєнної Естонії теж став інтелектуал, ім'я якого носить сьогодні аеропорт у Таллінні - письменник і дипломат Леннарт Мері, неординарна яскрава людина, яка поставила високу планку стандартів у естонській політиці. І, звичайно, депутати естонського парламенту хотіли б, щоб їхні виборці згадали про ці паралелі, коли дізналися про обрання нового президента країни.

Новообраний президент Естонії Алар Каріс. Таллінн, 31 серпня 2021 року

Цікаво, що однією з перших, хто привітав нового президента і парламент із вдалим вибором, була Керсті Кальюлайд. А коли новий президент Алар Каріс прибув до резиденції глави держави, фотографи відобразили обійми чинного та обраного президентів.

Діючий президент Естонії Керсті Кальюлайд вітає новообраного естонського президента Алара Каріса. Таллінн, 31 серпня 2021 року

Діючий президент Естонії Керсті Кальюлайд і новообраний естонський президент Алар Каріс. Таллінн, 31 серпня 2021 року

І до цього рівня політичної культури і доброзичливості варто придивитися. Власне, про це нам теж говорила президент Естонії: справа не у цифровізації, а в політичній культурі - бо віртуальне дзеркало просто відобразить той рівень, на якому ви зараз перебуваєте.

Віталій ПОРТНИКОВ