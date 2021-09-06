Зірка "Сутінок" у ролі Діани: критики в захваті від Крістен Стюарт

"Палка", "ніжна", "приголомшлива" - такими епітетами описують критики Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани в новому біографічному фільмі "Спенсер", пише ВВС.

Актриса "Сутінок" зіграла принцесу у стрічці, яка зобразила три дні з життя Діани у Сандрингемі під час Різдва 1991 року, перш ніж вона розлучилася з принцом Чарльзом.

Рецензент Telegraph Роббі Коллін сказав, що акторка "миттєво і заслужено отримає нагороди за цю роль".

За його словами, це "надзвичайно божевільний, сумний і красивий" фільм.

"Спенсер" зняв режисер Пабло Ларраїн, автор стрічки "Джекі", у якій Жаклін Кеннеді зіграла Наталі Портман, за що отримала номінацію на "Оскар".

Новий фільм також є "захопливо сміливим і спокусливим", додає Коллін у своїй рецензії.

Стюарт "орієнтується на цій небезпечній місцевості з цілковитою майстерністю, чудово передає голос і манери, але водночас трошки перероблює усе, щоб краще передати мелодраматичні, параноїдальні та абсурдистські повороти у стрічці", пише кінокритик.

"Мені забракне слів, щоб описати гру Стюарт - від неймовірно влучного опису історичної фігури до прекрасного зображення сутності того, ким вона була", - проголошує критик Deadline's Піт Геммонд.

"Це сильний, гіркий, зворушливий і загалом приголомшливий поворот, який веде Діану такими дорогами, яких до цього заворожуючого фільму ми ще не бачили", - додає він.

Джонатан Ромні з Screen Daily каже, що головна героїня зображена "крихкою, ніжною, іноді грайливою і абсолютно надзвичайною".

"Стюарт привносить у роль свій магнетизм, а також, імовірно, зображує власну історію боротьби з нав'язливою увагою шанувальників та ЗМІ", - пише критик.

Кайл Б'юкенен з New York Times погоджується, що вибір Стюарт на цю роль видається "геніальною ідеєю".

"Стюарт - одна з небагатьох людей на планеті, яка зазнала такої прискіпливої уваги папараці, яку навіть можна дещо порівняти з тим шквалом фотоспалахів, який переслідував Діану до її смерті", - каже він.

Девід Руні з Hollywood Reporter назвав фільм "зухвало оригінальним", а Стюарт - "палкою", "на межі істерії з самого початку".

"Вона нервова, крихка, часто агресивно захищається і все ж глибоко вразлива у фільмі, який показує її під психологічним пресингом з відтінками відвертого жаху, - пише він. - Це дуже далеко від привабливої ​​обгортки "Корони" від Netflix".

П'ятизіркова рецензія The ​​Guardian назвала фільм "надзвичайним", а підхід режисера - "насиченим, п'янким і загалом дивовижним".

Однак не всі критики були такими щедрими на компліменти. The Times дав дві зірки "цій жахливій мішаній солянці", яка "дико перестрибує від моментів мрійливої ​​інтриги до сміховинних сцен екстравагантної поведінки", - написав Кевін Махер.

"Центральний поворот - Діана, яку грає зірка "Сутінків" Крістен Стюарт з такою завченою активністю, яка натякає на невпинні перегляди інтерв'ю "Панорами" (нахил голови, витріщання очей) і безрезультатні години з тренером з мовлення, які дали лише дивний, задушений шепіт", - безкомпромісно стверджує автор.

Виступаючи перед прем'єрою, чилійський режисер Пабло Ларраїн сказав, що на створення фільму його надихнула його мати.

"Якось, попри величезну відстань між цими жінками, я завжди відчував, що моя мама дуже зацікавлена ​​цією історією, і вона якимось чином вплинула на неї - як і на мільйони людей у ​​всьому світі", - сказав режисер Indie Wire.

"Байка"

Однак він попередив, що глядачам не слід очікувати прямолінійного біографічного фільму, підкресливши, що його фільм - свідома вигадка.

"Перед переглядом фільму на зразок "Спенсер" люди можуть казати: "Тепер ми дійсно зрозуміємо, хто ця людина". Ні! Не правильна відповідь! Неправильний фільм! Ми ​​робимо зовсім інше!" - сказав він виданню Vulture.

"Ми просто намагаємось працювати з тим, якою була людина, і створити з цього байку. Це те, що я шукаю. Побачимо, чи це спрацює", - додав режисер.

Водночас Крістен Стюарт сказала, що роль принцеси змусила її почуватися "вільною і живою", і описала Діану як "блискучий будинок у вогні"."Є люди, наділені незаперечною всепроникною енергією, - сказала вона у Венеції, - але насправді сумно в ній те, що попри свій, на перший погляд, такий простий і відкритий образ, вона почувалася такою ізольованою і самотньою", - сказала акторка.

"Вона дарувала усім навколо своє прекрасне світло, і все, чого вона хотіла - це отримати його назад", - додала вона.