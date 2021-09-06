Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:00

Портников: В Естонії обрали нового президента. На що варто звернути увагу Україні

18:10

Зірка "Сутінок" у ролі Діани: критики в захваті від Крістен Стюарт

17:44

Помер знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо

17:10

Аудит бюджету міста виявив серйозні зловживання, попередньо можна говорити про самогубство – Монастирський про смерть мера Кривого Рогу

16:28

"Намучился с отеком Квинке": адвокат о встрече с Михаилом Ефремовым в колонии перед кассацией

15:57

Чому перейменування України на Русь-Україну є провальною ідеєю

15:01

Эйдман: Путин превращается в посмешище

14:04

Перебуває на реабілітації за кордоном: Поярков розповів про стан Кравчука

13:02

У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести локдаун

11:58

Названо ім'я можливого королівського расиста. Гаррі та Меган розкриють таємни

11:01

В США начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer

10:02

В Bellingcat сказали, когда выйдет долгожданное расследование о "вагнеровцах"

09:01

Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон

08:09

Глава МВД Чехии даст показания в полиции о несостоявшейся поездке в Москву

07:10

Джошуа - об Усике: Этот парень умеет боксировать

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Зірка "Сутінок" у ролі Діани: критики в захваті від Крістен Стюарт

  11   0 06.09.2021, 18:10 | Новости, Культура
Зірка "Сутінок" у ролі Діани: критики в захваті від Крістен Стюарт

"Палка", "ніжна", "приголомшлива" - такими епітетами описують критики Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани в новому біографічному фільмі "Спенсер", пише ВВС.

Актриса "Сутінок" зіграла принцесу у стрічці, яка зобразила три дні з життя Діани у Сандрингемі під час Різдва 1991 року, перш ніж вона розлучилася з принцом Чарльзом.

Рецензент Telegraph Роббі Коллін сказав, що акторка "миттєво і заслужено отримає нагороди за цю роль".

За його словами, це "надзвичайно божевільний, сумний і красивий" фільм.

"Спенсер" зняв режисер Пабло Ларраїн, автор стрічки "Джекі", у якій Жаклін Кеннеді зіграла Наталі Портман, за що отримала номінацію на "Оскар".

Новий фільм також є "захопливо сміливим і спокусливим", додає Коллін у своїй рецензії.

Стюарт "орієнтується на цій небезпечній місцевості з цілковитою майстерністю, чудово передає голос і манери, але водночас трошки перероблює усе, щоб краще передати мелодраматичні, параноїдальні та абсурдистські повороти у стрічці", пише кінокритик.

"Мені забракне слів, щоб описати гру Стюарт - від неймовірно влучного опису історичної фігури до прекрасного зображення сутності того, ким вона була", - проголошує критик Deadline's Піт Геммонд.

"Це сильний, гіркий, зворушливий і загалом приголомшливий поворот, який веде Діану такими дорогами, яких до цього заворожуючого фільму ми ще не бачили", - додає він.

Джонатан Ромні з Screen Daily каже, що головна героїня зображена "крихкою, ніжною, іноді грайливою і абсолютно надзвичайною".

"Стюарт привносить у роль свій магнетизм, а також, імовірно, зображує власну історію боротьби з нав'язливою увагою шанувальників та ЗМІ", - пише критик.

Кайл Б'юкенен з New York Times погоджується, що вибір Стюарт на цю роль видається "геніальною ідеєю".

"Стюарт - одна з небагатьох людей на планеті, яка зазнала такої прискіпливої уваги папараці, яку навіть можна дещо порівняти з тим шквалом фотоспалахів, який переслідував Діану до її смерті", - каже він.

Девід Руні з Hollywood Reporter назвав фільм "зухвало оригінальним", а Стюарт - "палкою", "на межі істерії з самого початку".

"Вона нервова, крихка, часто агресивно захищається і все ж глибоко вразлива у фільмі, який показує її під психологічним пресингом з відтінками відвертого жаху, - пише він. - Це дуже далеко від привабливої ​​обгортки "Корони" від Netflix".

П'ятизіркова рецензія The ​​Guardian назвала фільм "надзвичайним", а підхід режисера - "насиченим, п'янким і загалом дивовижним".

Однак не всі критики були такими щедрими на компліменти. The Times дав дві зірки "цій жахливій мішаній солянці", яка "дико перестрибує від моментів мрійливої ​​інтриги до сміховинних сцен екстравагантної поведінки", - написав Кевін Махер.

"Центральний поворот - Діана, яку грає зірка "Сутінків" Крістен Стюарт з такою завченою активністю, яка натякає на невпинні перегляди інтерв'ю "Панорами" (нахил голови, витріщання очей) і безрезультатні години з тренером з мовлення, які дали лише дивний, задушений шепіт", - безкомпромісно стверджує автор.

Виступаючи перед прем'єрою, чилійський режисер Пабло Ларраїн сказав, що на створення фільму його надихнула його мати.

"Якось, попри величезну відстань між цими жінками, я завжди відчував, що моя мама дуже зацікавлена ​​цією історією, і вона якимось чином вплинула на неї - як і на мільйони людей у ​​всьому світі", - сказав режисер Indie Wire.

"Байка"

Однак він попередив, що глядачам не слід очікувати прямолінійного біографічного фільму, підкресливши, що його фільм - свідома вигадка.

"Перед переглядом фільму на зразок "Спенсер" люди можуть казати: "Тепер ми дійсно зрозуміємо, хто ця людина". Ні! Не правильна відповідь! Неправильний фільм! Ми ​​робимо зовсім інше!" - сказав він виданню Vulture.

"Ми просто намагаємось працювати з тим, якою була людина, і створити з цього байку. Це те, що я шукаю. Побачимо, чи це спрацює", - додав режисер.

Водночас Крістен Стюарт сказала, що роль принцеси змусила її почуватися "вільною і живою", і описала Діану як "блискучий будинок у вогні"."Є люди, наділені незаперечною всепроникною енергією, - сказала вона у Венеції, - але насправді сумно в ній те, що попри свій, на перший погляд, такий простий і відкритий образ, вона почувалася такою ізольованою і самотньою", - сказала акторка.

"Вона дарувала усім навколо своє прекрасне світло, і все, чого вона хотіла - це отримати його назад", - додала вона.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (142)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]