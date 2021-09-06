Зірка "Сутінок" у ролі Діани: критики в захваті від Крістен Стюарт

"Палка", "ніжна", "приголомшлива" - такими епітетами описують критики Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани в новому біографічному фільмі "Спенсер", пише ВВС.
Актриса "Сутінок" зіграла принцесу у стрічці, яка зобразила три дні з життя Діани у Сандрингемі під час Різдва 1991 року, перш ніж вона розлучилася з принцом Чарльзом.
Рецензент Telegraph Роббі Коллін сказав, що акторка "миттєво і заслужено отримає нагороди за цю роль".
За його словами, це "надзвичайно божевільний, сумний і красивий" фільм.
"Спенсер" зняв режисер Пабло Ларраїн, автор стрічки "Джекі", у якій Жаклін Кеннеді зіграла Наталі Портман, за що отримала номінацію на "Оскар".
Новий фільм також є "захопливо сміливим і спокусливим", додає Коллін у своїй рецензії.
Стюарт "орієнтується на цій небезпечній місцевості з цілковитою майстерністю, чудово передає голос і манери, але водночас трошки перероблює усе, щоб краще передати мелодраматичні, параноїдальні та абсурдистські повороти у стрічці", пише кінокритик.
"Мені забракне слів, щоб описати гру Стюарт - від неймовірно влучного опису історичної фігури до прекрасного зображення сутності того, ким вона була", - проголошує критик Deadline's Піт Геммонд.
"Це сильний, гіркий, зворушливий і загалом приголомшливий поворот, який веде Діану такими дорогами, яких до цього заворожуючого фільму ми ще не бачили", - додає він.
Джонатан Ромні з Screen Daily каже, що головна героїня зображена "крихкою, ніжною, іноді грайливою і абсолютно надзвичайною".
"Стюарт привносить у роль свій магнетизм, а також, імовірно, зображує власну історію боротьби з нав'язливою увагою шанувальників та ЗМІ", - пише критик.
Кайл Б'юкенен з New York Times погоджується, що вибір Стюарт на цю роль видається "геніальною ідеєю".
"Стюарт - одна з небагатьох людей на планеті, яка зазнала такої прискіпливої уваги папараці, яку навіть можна дещо порівняти з тим шквалом фотоспалахів, який переслідував Діану до її смерті", - каже він.
Девід Руні з Hollywood Reporter назвав фільм "зухвало оригінальним", а Стюарт - "палкою", "на межі істерії з самого початку".
"Вона нервова, крихка, часто агресивно захищається і все ж глибоко вразлива у фільмі, який показує її під психологічним пресингом з відтінками відвертого жаху, - пише він. - Це дуже далеко від привабливої обгортки "Корони" від Netflix".
П'ятизіркова рецензія The Guardian назвала фільм "надзвичайним", а підхід режисера - "насиченим, п'янким і загалом дивовижним".
Однак не всі критики були такими щедрими на компліменти. The Times дав дві зірки "цій жахливій мішаній солянці", яка "дико перестрибує від моментів мрійливої інтриги до сміховинних сцен екстравагантної поведінки", - написав Кевін Махер.
"Центральний поворот - Діана, яку грає зірка "Сутінків" Крістен Стюарт з такою завченою активністю, яка натякає на невпинні перегляди інтерв'ю "Панорами" (нахил голови, витріщання очей) і безрезультатні години з тренером з мовлення, які дали лише дивний, задушений шепіт", - безкомпромісно стверджує автор.
Виступаючи перед прем'єрою, чилійський режисер Пабло Ларраїн сказав, що на створення фільму його надихнула його мати.
"Якось, попри величезну відстань між цими жінками, я завжди відчував, що моя мама дуже зацікавлена цією історією, і вона якимось чином вплинула на неї - як і на мільйони людей у всьому світі", - сказав режисер Indie Wire.
"Байка"
Однак він попередив, що глядачам не слід очікувати прямолінійного біографічного фільму, підкресливши, що його фільм - свідома вигадка.
"Перед переглядом фільму на зразок "Спенсер" люди можуть казати: "Тепер ми дійсно зрозуміємо, хто ця людина". Ні! Не правильна відповідь! Неправильний фільм! Ми робимо зовсім інше!" - сказав він виданню Vulture.
"Ми просто намагаємось працювати з тим, якою була людина, і створити з цього байку. Це те, що я шукаю. Побачимо, чи це спрацює", - додав режисер.
Водночас Крістен Стюарт сказала, що роль принцеси змусила її почуватися "вільною і живою", і описала Діану як "блискучий будинок у вогні"."Є люди, наділені незаперечною всепроникною енергією, - сказала вона у Венеції, - але насправді сумно в ній те, що попри свій, на перший погляд, такий простий і відкритий образ, вона почувалася такою ізольованою і самотньою", - сказала акторка.
"Вона дарувала усім навколо своє прекрасне світло, і все, чого вона хотіла - це отримати його назад", - додала вона.