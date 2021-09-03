Локдаун у Києві: Кабмін та КМДА прокоментували інформацію про запровадження жорстких обмежень з 15 вересня

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про нібито підготовку столиці до локдауну.

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували інформацію про те, що Київ нібито готується до запровадження жорстких обмежень з 15 вересня. Чутки про локдаун злякали багатьох мешканців столиці, проте вони виявилися неправдивими. Також про ситуацію висловилися у Київській міській держадміністрації.

Про це повідомили у прес-службі відомств, інформує UAINFO.org.

У Кабміні зазначили, що станом на 3 вересня така підготовка не ведеться і мова про це не йде. Інформацію про можливий локдаун, яку поширили ЗМІ, спростовано.

Водночас у прес-службі уряду заявили, що наразі для відповідних дій немає потреби, оскільки ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19 у Києві відповідають "зеленому" рівню епідемічної небезпеки.

У прес-службі КМДА на прохання прокоментувати поширену в ЗМІ інформацію, ніби місто отримало вказівку готуватись до введення обмежувальних заходів вже з 15 вересня, співрозмовник агенції відповіла: "Такої інформації у нас нема".

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про нібито підготовку столиці до запровадження локдауну з 15 вересня. Видання УНН, посилаючись на свої джерела, повідомляло про запровадження жорстких обмежень. Це дуже схвилювало киян.