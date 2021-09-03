Украинского рекордсмена по нарушению ПДД на 80 лет лишили водительских прав

24-х летнего львовянина лишили водительского удостоверения на срок до 80 лет.

Об этом пишет ТСН, информирует UAINFO.org.

В 2019 году парень получил 4 штрафа за управление автомобилем BMW 525 нетрезвом виде. В 2021 году водитель получил еще 9 аналогичных штрафов. Ни один из них не был плачен. Все решения суда водитель игнорирует.

В июне суд принял решение арестовать парня на 15 суток с конфискацией авто. Однако после истечения срока нарушитель продолжил водить уже без прав.

В июле нарушитель опять попался полиции. На этот раз ему выписали максимальный предусмотренный законодательством штраф – 51тыс.грн.

Общая сумма штрафов составляет 397,8тыс.грн. Срок лишения водительского удостоверения достиг 80 лет. По некоторым из административных дел против нарушителя еще ведется разбирательство. Вполне вероятно, что сумма штрафа и период лишения прав может увеличиться.