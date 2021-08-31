Український паралімпієць пояснив, чому відмовився від спільного фото з росіянами

Українець не став фотографуватися з росіянами / скріншот

Легкоатлет Ігор Цвєтов, який став срібним призером Паралімпіади в Токіо, пояснив, чому відмовився фотографуватися з іншими медалістами - представниками РФ.

На своїй сторінці у Facebook він коротко дав зрозуміти, що це його громадянська позиція, інформує UAINFO.org.

"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє... З Україною в серці", - написав він, коментуючи новину про відмову фотографуватися з російськими спортсменами на Паралімпіаді.





Нагадаємо, український легкоатлет Ігор Цвєтов, який на Паралімпіаді в Токіо завоював срібну медаль у бігу на дистанції 100 метрів, відмовився від фото з представниками РФ. Ті запропонували Цвєтову зробити спільне фото на п'єдесталі, але український спортсмен не погодився і залишився стояти осторонь. У підсумку Сафронов і Калашян сфотографувалися удвох.

Такий вчинок нашого легкоатлета очікувано спровокував істеричну реакцію в Росії. Зокрема, депутат незаконно обраної Держдуми РФ Дмитро Свищев вважає, що "українських атлетів просто залякали".

Виконувач обов'язків президента Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков вважає, що Цвєтов ухвалив таке рішення через обмеження на Паралімпійських іграх, в тому числі дотримання соціальної дистанції.

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