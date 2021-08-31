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Нардеп Трухин получил поддержку Офиса президента в сокрытии следов преступления, – Бутусов

  9   0 31.08.2021, 09:00 | Новости, Политика
Нардеп Трухин получил поддержку Офиса президента в сокрытии следов преступления, – Бутусов

Президент Зеленский пытается увести от уголовной ответственности одного из финансистов своей партии.

Цензор.НЕТ с помощью собственных источников ознакомился с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат "слуга народа" Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без неё объективно составить представление об этой истории невозможно, пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

А между тем, в результате ДТП серьезные травмы получил глава судейского комитета Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, а всего пострадали 6 человек, в том числе двое детей. Несколько человек до сих пор находятся в больнице. Здоровью этих людей был нанесен тяжкий урон, их машины - разбиты, сами они могли погибнуть в результате действий Трухина.

По словам очевидцев, Трухин был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не сдавал тесты на алкоголь и позорно покинул место происшествия на машине "скорой помощи", хотя не получил никаких сколько-нибудь заметных ранений. "Слуга народа" трусливо сбежал от ответственности перед народом. Для обычного гражданина - это максимальный срок и много лет в тюрьме.

МВД обязано немедленно опубликовать видео ДТП, фракция "Слуга народа" обязана снять преступника со всех должностей и обеспечить максимальную прозрачность расследования. Пьяный народный депутат, который нанес большой ущерб целой группе людей и подверг смертельной опасности их жизни, обязан получить наказание по самым строгим требованиям закона. В случае публикации данных уголовного дела, видео и показаний очевидцев, Трухин должен получить реальный уголовный срок.

Таким образом, ранее озвученная информация о том, что Трухина за рулем якобы не было, что за рулем был якобы водитель Виктор Склема - не соответствует действительности. Такую информацию дал в своих первичных показаниях сам Трухин. Но это оказалось враньем.

Почему же при всех этих фактах Трухин попытался удалить новости о ДТП из интернет-СМИ? Почему же партия "Слуга народа" не комментирует случившееся? Почему молчит президент Зеленский - 7 дней прошло? Молчат потому, что Трухин получил поддержку Офиса Президента в сокрытии следов преступления.

Очевидно, что команду скрывать факты преступления дал лично президент Зеленский. Он лично контролирует силовые структуры и, если бы не было прямой команды с Банковой, это чрезвычайное происшествие получило бы за 7 дней максимально широкую огласку. Но почему "слуги народа" пошли на такой риск?  

Трухин - один из ключевых финансистов партии "Слуга народа", он очень многое знает о том, как и за какие средства работает на самом деле партия и некоторые высшие органы власти. Кто, куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, он прямо решает многомиллиардные вопросы и является "куратором" Полтавской областной организации партии "Слуга народа". К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения находился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации "Слуга народа", на которого была оформлена Ауди. Они с Трухиным - партнеры. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.

Когда Трухин предстанет перед судом, вам все равно придется комментировать свое позорное молчание, господин президент. К вашим чудесным фотографиям с Трухиным нужно приложить видео, которое вы пытаетесь скрыть.

Юрий БУТУСОВ, Цензор.Нет

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