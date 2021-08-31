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Талибы могут обрушить доллар – экс-министр финансов Великобритании

  106   0 31.08.2021, 08:04 | Новости, Экономика
Талибы могут обрушить доллар – экс-министр финансов Великобритании

Афганистан называют «кладбищем империй». Это Бермудский треугольник, в котором начинается закат великих империй. Увязла Британская империя. Потом в ловушку попал СССР. Очередь дошла до могущественных США. Повальное бегство и паника в аэропорту Кабула — это цветочки.

Впереди у Америки — настоящие проблемы из-за Афганистана.

Главный экономист банка Goldman Sachs и экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нил заявил, что победа движения «Талибан» угрожает обвалом доллара.

Поскольку мировая финансовая система завязана на долларе, прогноз не может оставить равнодушным самого далекого от политики человека. Хотя доллар со времен Бреттон-Вудских соглашений является самой устойчивой валютой, он не застрахован от кризисов. Самые серьезные связаны с поражением во Вьетнаме в 1975 году и агрессией против Ирака в 2003 году.

Однако тогда крупнейшие финансовые игроки — Германия, Япония, Китай — поддержали американскую валюту, поскольку крепко сидели на долларовом крючке.

Талибы назвали цель ракетного удара США по Кабулу.

Сейчас в мире совершенно иная расстановка сил. США и Китай ведут яростную экономическую войну со взаимными санкциями. Однако во всех финансовых корзинах наметился однозначный тренд на увеличение доли китайского юаня в ущерб доллару. МВФ работает над фундаментальной перестройкой мировой экономики с китайским вектором.

Евросоюз принял решение о значительном укреплении евро из-за непредсказуемости США и больших потерь после выхода главного компаньона из соглашения с Ираном. Курс США на бесконтрольное печатание купюр, которые когда-то были долларами, способен привести к катастрофе мировой финансовой системы.

Афганистан, куда США вбухали один триллион долларов, — это прелюдия к похоронному маршу. Серия провалов США не могла не ударить по доверию к их валюте. До нокаута далеко, но доллар поплыл.

Ситуацию усугубили масштабные вливания в собственную экономику во время пандемии, которые привели к раздуванию финансовых пузырей и лавинообразному росту долговой пирамиды. К тому же тяжким грузом на бюджете лежит обременительная реформа медицинской системы, предпринятая Обамой.

СССР в эпоху Афганистана перестал быть маяком для союзников и для либеральной западной интеллигенции, а США сегодня растеряли многих партнеров, веривших в «светоч демократии и свободы».

Бросаем мы своих союзников тоже с легким сердцем. В погоне за мировой гегемонией СССР и США откусили слишком большой кусок — и поперхнулись. Крушение Британской империи занимало воображение Черчилля, а нам до этого далеко, как до Александра Македонского, который, кстати, в Афганистане (Бактрии) нашел любимую супругу Роксану.

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