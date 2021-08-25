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Вілкул призначений в.о. мера Кривого Рогу

  6   0 25.08.2021, 12:21 | Новости, Политика
Вілкул призначений в.о. мера Кривого Рогу

Юрій Вілкул призначений секретарем міськради Кривого Рогу / фото УНІАН, Дмитро Альохін

Виконуючим обов'язки мера Кривого Рогу і секретарем міськради став колишній міський голова Юрій Вілкул.

Як пише "Перший Криворізький", його обрали шляхом таємного голосування, інформує УНІАН.

"За" призначення Вілкула проголосували 32 депутати міської ради. Участь у голосуванні взяли 33 особи.

Як повідомляє видання, депутати від "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони пішли із залу засідання після відмови Олександра Котляра від посади секретаря міськради. Також не голосували депутати від партії "Сила людей". Участь у таємному голосуванні брали "Блок Вілкула. Українська перспектива" та "Опозиційна платформа - За життя".

"Я ніколи в житті не тримався за будь-які посади, я не робив вчинки, за які було б соромно. Я дуже хотів би довести все до кінця. Тому якщо я залишуся, то буду весь час чути "криваві" слова за своєю спиною", - заявив Котляр.

Відзначається, що раніше Юрій Вілкул двічі обирався мером Кривого Рогу, а в листопаді 2020 року він відмовився від участі у другому турі виборів, посилаючись на стан здоров'я. Зараз йому 71 рік, у листопаді виповниться 72.

Вілкул буде в.о. мера до майбутніх виборів, які можуть відбутися вже навесні 2022 року, пише dnepr.info.

Депутати також ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Костянтина Павлова у зв'язку з його смертю, додає "Суспільне".

Нагадаємо, Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

15 серпня 2021 року його знайшли застреленим на порозі власного будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Тіло чоловіка виявив знайомий, поруч лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зараз розглядається кілька версій смерті мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

 УНІАН

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