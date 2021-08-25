Україна завоювала першу медаль на Паралімпійських іграх у Токіо

Євгенія Бреус / фото REUTERS

Фехтувальниця Євгенія Бреус принесла Україні першу медаль на Паралімпіаді в Токіо.

Бреус завоювала бронзову нагороду у фехтуванні на шаблі на візках класу А, інформує УНІАН.

У поєдинку за третє місце українка здолала представницю Угорщини Єву Хаймаші. Бреус перемогла з рахунком 15:10.

Для Бреус це друга медаль на Паралімпійських іграх. У 2016 році в Ріо вона також завоювала бронзу.

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня

Україну на змаганнях представлять 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

УНІАН