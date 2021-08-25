Сергій Євтушок: Схвалення парламентом постанови щодо міжнародної підтримки "Кримської платформи" — це лише перший крок на шляху до повернення Криму

Крим, як і Донбас, - невід'ємна частина української території. Схвалення парламентом постанови щодо міжнародної підтримки "Кримської платформи" - це лише перший крок на шляху до повернення Криму.

Про в ефірі espreso.tv заявив народний депутат України Сергій Євтушок, інформує UAINFO.org.

"Стосовно "Кримської платформи" - очевидно, що в цьому питанні немає ні влади, ні опозиції, тут є лише український народ. Тому що території, суверенітет, права людини, демократія - це є речі, які абсолютно неподільні", - сказав він.

Але нам треба далі працювати над тим, щоб підвищити рівень добробуту, медицини, освіти українців, щоб він був кращим за рівень в країні-агресорі. І тоді в нас відбудеться мирна інтеграція.

UAINFO