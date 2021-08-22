Украина и Грузия обсудили ускорение членства в ЕС и НАТО, - Шмыгаль (видео)

Украина и Грузия обсудили ускорение членства стран в ЕС и НАТО. Стороны согласовали координацию совместных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на совместном брифинге с грузинским коллегой Иракли Гарибашвили.

По его словам, они обсудили взаимодействие стран на международном уровне.

"В частности, координацию совместных шагов с целью ускорения членства Украины и Грузии в ЕС и НАТО. Приоритетным является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу и обеспечению безопасности в Черном море", - заявил Шмыгаль.