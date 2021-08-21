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Кулеба назвал санкции России против него "местью" за Крымскую платформу

  7   0 21.08.2021, 13:04 | Новости, Политика
Кулеба назвал санкции России против него "местью" за Крымскую платформу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на санкции, введенные Россией против него. Он считает это "местью" за Крымскую платформу.

Об этом Кулеба написал в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия внесла его в свой санкционный список, хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога.

"Но тут им напрочь допекло. Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Крымская платформа обязательно будет.

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