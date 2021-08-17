48% українців поставилися б негативно до балотування Зеленського на другий термін – опитування

Майже половина опитаних громадян України - 48% - негативно поставиться, якщо президент України Володимир Зеленський оголосить рішення про балотування на другий термін.

Про це свідчить соціологічне дослідження Центру Разумкова "Оцінка особистісних якостей та діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України (липень-серпень 2021 року)", пише УНІАН.

Зокрема, у респондентів запитали: "Якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних президентських виборах повторно балотуватиметься на пост президента України, як би Ви до цього поставилися?".

Загалом серед усіх опитаних, відповідаючи на це запитання, 21,9% заявили, що поставилися б до цього позитивно, 48% - негативно, 18,5% - байдуже, а 11,6% вагалися з відповіддю.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

Методологія та загальні результати оцінки громадянами особистісних якостей та діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України.