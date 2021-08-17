Итальянская мафия пыталась переправить в ЕС кокаин в бананах транзитом через Украину

В морском порту «Южный» украинские правоохранители изъяли крупную партию наркотиков, которую пытались переправить в Евросоюз транзитом через Украину. По данным следствия, груз принадлежал мафиозной организации «Ндрангета», сообщил пресс-центр СБУ, пишет ZN.ua.

Калабрийская «Ндрангета» наряду с сицилийской «Коза Нострой» и неаполитанской «Каморрой» является одной из крупнейших преступных организаций в Италии.

60 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет 10 млн долларов, прибыл в «Южный» из одной из стран Латинской Америки. Злоумышленники спрятали груз в технологических полостях контейнера с бананами.

За несколько дней до этого, 9 августа, в Одессе задержали троих подозреваемых в соучастии в организации контрабанды наркотиков. Суд отправил всех в СИЗО.

Уголовное производство зарегистрировали по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотиков). Следствие устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

Операцию провели сотрудники областного управления СБУ и Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с Государственной таможенной и Госпогранслужбой под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.