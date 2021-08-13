Юрий Романенко: Происходящее в Афганистане показывает то, что США не будут тянуть за вас лямку и сольют, если будут на то обстоятельства

"Происходящее в Афганистане сегодня, где талибы уже взяли 12 провинций и каждый день победа за победой хорошо иллюстрируют простую мысль, что США (и любой другой игрок такого уровня) не будут тянуть за вас лямку и сольют, если будут на то обстоятельства", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Сотни тысяч афганцев, которые работали с западными правительствами теперь оказались в смертельной опасности. Впрочем, такие трагедии уже видели в Сайгоне, когда США покидали южный Вьетнам.

Для Украины это зловещий знак возможного недалёкого будущего, если мы и дальше будем открыв рты надеяться, что Запад все порешает. Ставку нужно делать на свои армию, флот, экономику и мозги. Тогда можно устоять и развиться. А колониализм в любых формах к процветанию нам не приведёт", - завершает политолог.