Смерть киевлянки после прививки Moderna не связана с вакцинацией

Смерть больной коронавирусом 50-летней женщины в Киеве, сердце которой остановилось на пятый день после первой прививки, не связана с вакцинацией. Киевлянку вакцинировали препаратом Moderna. Из одного и то же флакона были иммунизированы еще 14 человек, с ними все в порядке.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал координатор вакцинации в столице Василий Животенюк.

Он также возглавляет комиссию региональной группы оперативного реагирования на неблагополучные случаи после иммунизации.

"Есть нормативно-правовые документы относительно действий в подобных случаях независимо от вакцинации - против COVID-19 или плановой от гриппа и т. д. Если с человеком в первые 30 дней после прививки случается беда медицинского характера, группа реагирования изучает это - смотрит документы, анализы и определяет, есть ли причинно-следственная связь. В этом случае смерть киевлянки не связана с вакцинацией", - подчеркнул специалист.

Он не исключает, что тот, кто первым заявил о трагической смерти этой пациентки, сознательно акцентировал на прививке, "чтобы ввести в заблуждение людей".

На самом деле, добавил медик, умершая находилась в группе риска по коронавирусу. В частности, согласно предоставленной медицинской документации, в анамнезе у женщины были давно выраженные хронические заболевания, она страдала ожирением.

"Она ехала в Турцию и проходила ПЦР-тестирование. А когда возвращалась назад, тест ей не делали. На вакцинацию пошла, когда фактически уже имела заражение, но бессимптомное", - отметил Животенюк.