Ціна американо-німецької угоди на користь РФ стає усе відчутнішою для Білого дому, – експерт

На противагу доморощеним "всепропальцям" і "путін-меркель-байден-ферштеєрам" фронт протидії "Північному потоку-2" шириться. Тепер у ньому не тільки Україна з Польщею та Литвою, які й так були у Європі на передньому краї боротьби з путінським потоком.

Про це на власній сторінці у Facebook пише експерт з енергетичних питань, президент "Центру глобалістики" Михайло Гончар, інформує UAINFO.org.

Тепер в ньому не тільки Україна з Польщею та Литвою, які й так були у Європі на передньому краї боротьби з путінським потоком.

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та 10 його європейських візаві підписали 2 серпня спільну заяву, у якій висловили свою протидію домовленості США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2".

11 керівників парламентських комітетів заявили, що завершення будівництва "Північного потоку -2" посилить вплив російського газу в Європі, поставить під загрозу національну безпеку країн-членів ЄС та США, загрожує безпеці і суверенітету України.

У спільній заяві акцентується увага, що завершення Північного потоку 2 дасть Росії ще один інструмент тиску та шантажу України. Вона продовжує стикатися з жорстокою агресією Росії та військовою окупацією її територій через її проєвропейський вибір. В результаті загинуло понад 14 000 українців, і щотижня все більше українських солдатів віддають своє життя, щоб захистити свою батьківщину та всю Європу. ЄС та Сполучені Штати повинні працювати разом, щоб посилити санкційний тиск на Кремль для протидії агресії в Україні.

Підписанти відзначають, що потрібно взяти на себе колективне зобов'язання збільшити підтримку безпеки та оборонного потенціалу України, щоб запобігти поглибленню поточної кризи безпеки, що посилює загрози, які створює "Північний потік 2.

Автори заяви наполягають на тому, що будь -які подальші домовленості щодо" Північного потоку -2 "потребують консультацій з усією трансатлантичною спільнотою. Понад те, така дипломатія має відбуватися з урахуванням фундаментального принципу протидії російській агресії...

Отже, ціна американо-німецької домовленості на користь третьої сторони стає усе більш відчутною для Білого дому. А стане ще більшою після ночі 26 вересня...

Стає дедалі більш очевидним, що і "маленька Аманда", і "великий Джейк" серйозно прорахувались і підставили "дядечка Джо".