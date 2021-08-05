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Мінекономіки змінило середні ціни на паливо: скільки доведеться платити на АЗС

  14   0 05.08.2021, 06:02 | Новости, Авто
Мінекономіки змінило середні ціни на паливо: скільки доведеться платити на АЗС

У порівнянні з останнім оновленням ціни на бензин піднялися, а на ДП – впали.

Міністерство економіки України опублікувало середню ціну на бензин і дизельне паливо-26,86 грн і 22,24 грн відповідно.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, інформує UAINFO.org.

У порівнянні з останнім оновленням ціни на бензин піднялися, а на ДП – впали.

Станом на 22 липня середня вартість бензинів становила 26,64 грн, отже, вона зросла на 22 коп. а дизеля – 22,25 грн, тобто відбулося зменшення на 1 коп.

На підставі розрахунків "Нафтогазу" визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,24 гривні, і 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,86 гривні", – зазначили в Мінекономіки.

Гранична націнка:

З урахуванням встановленої урядом граничної націнки на бензин у розмірі 5 грн за літр, А ДП – 7 грн, максимальні ціни на паливо можуть досягати 31,86 грн і 29,24 грн відповідно.

Держрегулювання цін:

  • 14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

  • Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

  • Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

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