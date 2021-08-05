Мінекономіки змінило середні ціни на паливо: скільки доведеться платити на АЗС

У порівнянні з останнім оновленням ціни на бензин піднялися, а на ДП – впали.

Міністерство економіки України опублікувало середню ціну на бензин і дизельне паливо-26,86 грн і 22,24 грн відповідно.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, інформує UAINFO.org.

У порівнянні з останнім оновленням ціни на бензин піднялися, а на ДП – впали.

Станом на 22 липня середня вартість бензинів становила 26,64 грн, отже, вона зросла на 22 коп. а дизеля – 22,25 грн, тобто відбулося зменшення на 1 коп.

На підставі розрахунків "Нафтогазу" визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,24 гривні, і 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,86 гривні", – зазначили в Мінекономіки.

Гранична націнка:

З урахуванням встановленої урядом граничної націнки на бензин у розмірі 5 грн за літр, А ДП – 7 грн, максимальні ціни на паливо можуть досягати 31,86 грн і 29,24 грн відповідно.

Держрегулювання цін: