Bloomberg: Німеччина не перекриє "Північний потік - 2", навіть якщо він стане геополітичною зброєю Росії

Німеччина не має наміру перекривати "Північний потік - 2", навіть якщо президент РФ Володимир Путін спробує використовувати трубопровід як геополітичну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявили співрозмовники, знайомі з планами офіційного Берліна.

Зазначають, що в разі агресивних дій Росії уряд Німеччини зосередиться на більш широких санкціях на рівні ЄС.

Співрозмовники заявили, що це є складнішим шляхом для заходів у відповідь проти Кремля.

Крім того, пише видання, президент США Джо Байден намагався переконати Німеччину погодитися на жорсткі заходи, якщо Путін спробує використовувати трубопровід для підриву України. Хоча канцлер Ангела Меркель погодилася вжити заходів "на національному рівні" в рамках угоди 21 липня. Небажання Берліна зробити останній крок і закрити вентилі - це потенційна перемога для президента Росії та удар по Білому дому.

Представник уряду Меркель підтвердив, що Німеччина зобов'язана діяти в разі неправильного використання трубопроводу, але відмовився уточнити, як саме.

Цензор.НЕТ