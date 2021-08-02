Эйдман: Путинский режим опаснее, чем советский

Чужие. Бывший путинский дружок, банкир Сергей Пугачёв сказал на Радио "Свобода": "Я часто бывал в Лондоне, встречался там с власть предержащими, сразу они мне говорили: мы знаем, что вы близкий друг Путина, имейте в виду, если что-то надо, мы всегда пожалуйста. Имеется в виду не просто так, естественно".

Об этом в Facebook пишет российский соумолон Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Западные собственнические элиты воспринимали большевиков как классовых врагов, а в путинских миллиардерах видят социально близких крупных собственников, которым не грех оказывать услуги за хорошую плату.

У Кремля практически неограниченные финансовые ресурсы на подкуп западных элит, а те не понимают, что имеют дело с врагами, с "чужими". Ведь и у тех и у других дома на одних улицах и миллионы в одних банках, они отдыхают на одних курортах, лечатся у одних врачей и отдают детей в одни университеты. Но рядом с западными элитариями чужие, цель которых, как в известном голливудской фильме, - проникнуть к ним и уничтожить их мир.

Вот поэтому путинский режим опаснее, чем советский.

Игорь ЭЙДМАН