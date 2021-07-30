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Запуск "Північного потоку - 2" має два серйозні наслідки для України

  4   0 30.07.2021, 12:01 | Новости, Политика
Запуск "Північного потоку - 2" має два серйозні наслідки для України

Завершення та запуск Північного Потоку 2 має для нас щонайменше два серйозні наслідки:

- втрату близько $2 млрд доходів від транзиту на рік, починаючи з 2024 року;

- зростання загрози агресії з боку РФ, як гібридної (наприклад, намагань дестабілізувати ситуацію в тій же енергетичній сфері), так і прямої військової, пише у Facebook колишній в.о. міністра економіки, керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта, інформує UAINFO.org.

З цих двох наслідків найважливішим є саме другий. Внаслідок непроведення реформ та створення "економіки перерозподілу" замість розвитку, ми вже втрачаємо щороку не два, а сотні мільярдів доларів нествореного ВВП. Щоб в цьому переконатися, достатньо просто порівняти наш ВВП на душу населення із польськім, які в 1990 були майже однакові, а зараз відрізняються більш ніж вчетверо на користь поляків. 

За рахунок проведення реформ та створення зручного інвестиційного клімату ми теж можемо досягти такого результату. І тоді втрата $2 млрд транзитних доходів (які є просто черговою формою сировинної ренти) не виглядатиме як щось критичне - хоч це й безумовно неприємно.

Зростання безпекових загроз, на жаль, неможливо компенсувати - до них можна тільки адаптуватися й бути готовими. Очевидно, що нам потрібно пришвидшувати реформи в секторі безпеки та оборони - в першу чергу, реформи Збройних Сил та СБУ, які рухаються доволі повільно. 

Втім, одними тільки реформами армію не розбудуєш: потрібно чесно сказати, що її фінансування треба збільшити, навіть порівняно з нинішнім відносно високим рівнем. Військова безпека є очевидним топ-пріоритетом зараз - значить, треба перерозподіляти гроші на армію з інших напрямків. Це було б правильною та логічною відповіддю на зростання військової загрози. 

Павло КУХТА

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