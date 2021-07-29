Зеленський провів телефонну розмову з главою МВФ: про що говорили

Зеленський подякував Крісталіні Георгієвій за підтримку України у складний рік пандемії.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, інформує UAINFO.org.

Зеленський подякував Крісталіні Георгієвій за підтримку України у складний рік пандемії.

"Сторони обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by, а саме виконання Україною основних структурних маяків, що були визначені нею. Зокрема йдеться про два ключові законопроекти, які мають на меті посилення корпоративного управління в банках, а також закони про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо", - сказано у повідомленні.

Зеленський наголосив, що позиція України залишається незмінною.

"Відносини з МВФ є дуже важливими для нас, і ми продовжуватимемо виконувати домовленості з міжнародними партнерами", - зазначив президент.

Співрозмовники обмінялися думками щодо прогресу реформ та інституційних змін, які відбуваються в Україні: стосовно запуску ринку землі, реформи в галузі інфраструктури, ухваленого парламентом у першому читанні законопроекту про деолігархізацію.

Глава держави зазначив, що тримає під особистим контролем проведення судової реформи та докладає максимум зусиль для її успішної реалізації.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили законопроект про Національний банк України, який наразі розробляється за участю міжнародних партнерів і буде розглянутий Верховною Радою після відновлення її роботи восени цього року, а також ухвалення закону про НАБУ в другому читанні.

Повідомляється, що окремо було обговорено темпи відновлення української економіки, зокрема виконання державного бюджету України та конкретні показники економічного зростання. Сторони дійшли згоди щодо активізації спільної роботи представників українського уряду та МВФ.

Зеленський запросив Крісталіну Георгієву відвідати Україну й особисто обговорити подальші кроки продуктивної співпраці.