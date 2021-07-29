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Україна виборола четверту медаль на Олімпіаді в Токіо

  10   0 29.07.2021, 08:11 | Новости, Спорт
Україна виборола четверту медаль на Олімпіаді в Токіо

Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль / фото: НОК України

Український плавець Михайло Романчук виборов бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, яка стала для нашої збірної четвертою нагородою на Олімпіаді.

Як повідомили у Національному олімпійському комітеті України, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу Михайло Романчук виборов медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем. У фіналі він показав час 7.42,33, пише УНІАН.

Інший українець - Сергій Фролов - у фіналі став шостим із результатом 7.45,11.

Очільник НОК Сергій Бубка привітав Михайла Романчука, тренерський штаб та керівництво Федерації плавання України з медальним здобутком, й побажав спортивної удачі в наступних змаганнях на дистанції 1500 м.

Сам Романчук у коментарі прес-службі НОК заявив, що йшов до цієї перемоги 18 років. 

"З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було", - каже він.

За словами спортсмена, це був надзвичайно складний і незвичний фінал.

"Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили", - додав він. Попри невеличке розчарування, Романчук відзначив свій бойовий настрій на новий старт, на який вийде вже завтра.

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