Голобуцький: 41% українців згодні з заявою Путіна. Насправді це дуже небезпечні дані

41% українців згодні з заявою Путіна, що "росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору". На Сході, а також серед парафіян РПЦвУ з такою думкою погоджуються більше 60%.

Це дані опитування групи "Рейтинг за 23-25 липня 2021. Насправді дуже небезпечні дані, вважає політолог Олексій Голобуцький, інформує UAINFO.org.

Ні, річ не в тім, що на восьмому році війни для 41% ми досі "адіннарот" з агресором і окупантом. А власне у винесенні отаких цифр в публічний простір. Бо одна справа, коли Кремль будує свої плани, орієнтуючись на 20-25% електорату проросійських партій. І геть інша справа, коли Кремль розуміє, що може спертись на 41% "узагальнено-проросійського" електорату. Чи, принаймні, не антиросійського - власне отой сегмент "війну почали політики", "простим людям ділити немає чого", "ми завжди добре жили поряд", "всім добре було, коли ми були одним народом в одній країні". В гаслах - це оте "мир за будь-яку ціну".

Такі речі досліджуються на замовлення держави - щоб знати, де "тонко", з чим треба працювати для зміцнення нацбезпеки. Але вони ніколи не оприлюднюються, тим більше під час війни, - в тих же інтересах нацбезпеки.

Все ж ми надто зверхньо стали ставитись до соціології як такої, стали надто зневажати будь-які рейтинги. І з'явилась оця легковажність. Варто дещо поміняти в ставленні.