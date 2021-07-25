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Лишение гражданства за российский паспорт: в Раду внесли законопроект

  20   0 25.07.2021, 15:01 | Новости, Политика
Лишение гражданства за российский паспорт: в Раду внесли законопроект

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Текст законопроекта пока не опубликован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Сообщается, что 23 июля в парламенте зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства. Но только в том случае, если украинец добровольно вступает в гражданство страны-агрессора.

Проект передали на рассмотрение руководству, его текст еще не обнародовали.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому предлагается ввести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина говорил, что легализация двойного гражданства может иметь больше негативных последствий, чем позитивных.

РБК-Украина

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