Спаду COVID-19 в Україні немає: епідеміолог заявив про маніпуляції зі статистикою

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні може бути занижена у 10 разів. Про спад COVID-19 говорити некоректно.

Таку заяву виданню Оbozrevatel зробив лікар-епідеміолог, засновник NEGIC, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін.

"Це нонсенс, коли кількість госпіталізованих протягом останнього місяця перевищувала кількість вперше виявлених", - наголосив він.

У цьому контексті він нагадав про те, що, згідно з офіційною статистикою 20 липня було виявлено 655 нових випадків зараження коронавірусом, але того ж дня було госпіталізовано 508 хворих.

За словами медика, відсоток загальної кількості випадків госпіталізації в загальній кількості нових виявлених випадків хвороби в США і Великобританії складає близько 4,5%. В Україні ж цей показник може перевищувати 100%.

"У нас це 70%, 80% і навіть понад 100%. Це статистичний нонсенс. Це означає, що виявлених випадків має бути в 10 разів більше", - підкреслив Александрін.

Він пояснив, що єдиним достовірним показником захворюваності може служити рівень госпіталізації та рівень смертності.

В якості причини некоректної статиЗапись на вакцинацию от коронавируса через "Дію" больше не нужнастики він припустив все більш широке застосування "швидких тестів" або загалом недостатнє тестування населення.

"Ми побачили досить великий перекіс. Якщо раніше населення у нас переважно тестувалося методом ПЛР або ІФА, то останнім часом перевагу віддають швидким тестам. Вони не є настільки точними", - пояснив лікар.