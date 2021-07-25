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Адміністрація Байдена вже обрала кандидатуру посла в Україні – Тейлор

  6   0 25.07.2021, 00:55 | Новости, Политика
Адміністрація Байдена вже обрала кандидатуру посла в Україні – Тейлор

Адміністрація США вже підібрала кандидатуру на посаду посла в Україні та наразі завершує необхідні процедури перед його призначенням.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор під час обговорення, організованого Українським вільним університетом.

"США мають представництво в Україні, але без посла. Утім, я володію достовірною інформацією, що посла вже було обрано і зараз ця особа проходить через необхідний процес, після чого прибуде до Києва, щойно отримає згоду Сенату", - сказав Тейлор.

Він наголосив, що адміністрація Байдена досі формується та має ряд важливих вакантних посад. 

"Слід трохи почекати перед тим, як робити висновки стосовно адміністрації Байдена. Так, я не згоден із їх рішення стосовно "Північного потоку", але точно відомо, що цю адміністрацію очолює президент, який знає Україну та Росію, а це - дуже важливо", - зазначив експосол.

Як повідомляв Укрінформ, експосол США в Україні Марі Йованович стала фігурантом процесу з імпічменту президента США Дональда Трампа після того, як її місія в Україні була достроково завершена рішенням президента в 2019-му році. З того часу посольство США в Україні працює без посла. Пізніше стало відомо, що звільнення Йованович було ініційоване Львом Парнасом, партнером особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. 

Крім того, ексгенпрокурор України Юрій Луценко поширив заяву, що Йованович начебто чинила тиск на нього, хоча вона спростувала це під присягою у Конгресі США.

Наприкінці січня минулого року Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.

Укрінформ

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