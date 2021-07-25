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Український боксер Берінчик побив росіянина в поєдинку на голих кулаках

  10   0 25.07.2021, 02:01 | Новости, Спорт
Український боксер Берінчик побив росіянина в поєдинку на голих кулаках

Денис Берінчик переміг технічним нокаутом / фрагмент з відео

Український боксер Денис Берінчик дебютував у кулачних боях. У київському "Палаці спорту" Берінчик провів бій проти росіянина з ірландським паспортом, екс-бійця UFC Артема Лобова.

Поєдинок тривав чотири раунди та завершився достроковою перемогою українця, повідомляє УНІАН.

Берінчик домінував у бою з перших хвилин. У третьому раунді рефері перший раз відрахував Лобову нокдаун, а в четвертому ще раз. До цього моменту росіянин вже насилу стояв на ногах. Після цього Лобов не вийшов на п'ятий раунд.

"Дебют вдався. На кулаках битися сподобалося. Думаю, це не кінець, а тільки початок", - сказав Берінчик.

Нагадаємо, що Берінчик на професійному боксерському рингу здобув 15 перемог у 15 боях. Він володіє поясом WBO International.

Для Лобова це був четвертий бій на голих кулаках (2 перемоги, 2 поразки). А в змішаних єдиноборствах він провів 29 боїв, здобув 13 перемог при 15 поразках і одній нічиїй. Після бою він сказав, що, швидше за все, "буде зав'язувати" з боями, оскільки "немає вогню".

УНІАН

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