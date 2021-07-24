Газопроводом Меркель преподносит Путину Украину на блюдечке – The Telegraph

Это весьма печальное зрелище. Вашингтон и Берлин только что совместно решили судьбу Украины — не пригласив ни одного представителя Киева за стол переговоров, — притворившись, что эта сделка вовсе не представляет собой современный вариант Ялтинской конференции.

Об этом пишет Амброуз Эванс-Причард, The Telegraph, информирует UAINFO.org.

Владимир Путин ведет жесткую геополитическую игру. Он без лишнего шума устраивает кризис с газовыми поставками в Европу, делая все более ограниченными поступающие по трубам объемы газа.

Контролируемая Кремлем группа «Газпром» ограничила летние поставки газа, которые необходимы для того, чтобы пополнять истощенные стратегические запасы.

Цель Путина — заставить власти Европы «утвердить» газопровод «Северный поток — 2» на его собственных монополистских условиях, хотя это нарушит энергетические законы Евросоюза, станет предательством в отношении восточноевропейских стран и нарушит принцип «солидарности», закрепленный в Статье 194 Лиссабонского договора.

Великобритания окажется под перекрестным огнем. На этой неделе британские запасы природного газа упали до 29%, тогда как в это же время в прошлом году они составляли 89%, а в 2019 году — 52% возможностей наших газохранилищ.

«Я надеюсь, кто-нибудь обратит на это внимание, — сказал профессор Алан Райли, эксперт по европейской энергетике в Атлантическом Совете. — Нам вряд ли нужна катастрофа с поставками газа на фоне катастрофы с дельта-штаммом коронавируса. Пожалуйста, по одному кризису за раз, господин премьер-министр».

Вся европейская система испытывает ненормально острую нехватку газа. Это стало прямым следствием холодов весной этого года. Погнали цены вверх также резкий рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, а также рост цен на уголь в Евросоюзе до 52 евро за тонну — рост, который подстегнул электростанции ускорить переход с угля на газ.

Путин решил воспользоваться моментом. «Газпром» работает «строго по правилам», поставляя минимальные объемы, предусмотренные контрактами. Компания снижает поставки на украинском направлении транзита, и она целенаправленно не стала бронировать мощности через Польшу на остаток года. Коротко говоря, «Газпром» лишил Европу тех дополнительных поставок, которые необходимы для сезонного пополнения запасов.

Российская деловая газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в отрасли и правительстве, открыто утверждает, что такая политика «Газпрома» по распределению поставок представляет собой «попытку заставить Европу ускорить ввод в эксплуатацию „Северного потока — 2″» и гарантировать этой компании полный контроль над газовыми поставками.

Европейские цены на газ взлетели до максимума за последние 13 лет — до 10 долларов за миллион БТЕ. И они могут подняться намного выше, если при наступлении первых морозов на рынке начнется паническая борьба за поставки.

Оптовые цены на газ в Соединенном Королевстве достигли рекордных 93,22 пенса за единицу тепла в начале июля. Пока обычные граждане не чувствуют на себе этот скачок цен. Но давайте подождем до ноября.

Газопровод «Северный поток — 2» — или газопровод Молотова-Риббентропа, как его назвал министр обороны Польши, — не обеспечит Европу дополнительным газом, вопреки заявлениям Кремля и его сообщников в Берлине и Брюсселе.

Этот газопровод позволяет огибать территории Украины и Польши и поставлять природный газ через Балтийское море прямо в Германию, в землю Мекленбург-Передняя Померания, где долгое время работала Ангела Меркель и где сейчас наблюдается нехватка рабочих мест, что делает терминал настоящей популистской находкой. Основная цель этого газопровода — лишить бывшие вассальные государства Организации Варшавского договора способности себя защищать. «Северный поток — 2» — это инструмент внешней политики России.

Загадка заключается в том, почему Германия готова пожертвовать огромным количеством своего дипломатического капитала ради предприятия сомнительной коммерческой ценности — настолько, чтобы даже испортить отношения с Польшей и преподнести Владимиру Путину Украину на блюдечке. Этот газопровод противоречит основному посылу «зеленого курса» Евросоюза. Кроме того, он стал причиной хронических разногласий с Вашингтоном.

Двое из троих кандидатов на должность канцлера от Христианско-демократического союза утверждают, что эта игра не стоила свеч. Однако этот мощный локомотив продолжает двигаться вперед, подталкиваемый социал-демократами, которые испытывают романтическую ностальгию по «восточной политике» Вилли Брандта и питают странную симпатию к полицейскому государству Путина. Их бывшего лидера Герхарда Шредера попросту купили, и теперь он является председателем совета директоров Nord Stream AG.

Белый дом отказался от своей политики решительного противодействия «Северному потоку — 2», и инженеры уже готовятся к завершению укладки последнего участка газопровода в германских водах. Джо Байден мог заблокировать строительство этого газопровода, введя финансовые санкции против целого ряда компаний, участвующих в реализации этого проекта. Однако Байден пришел к выводу, что, как бы искренне он ни осуждал проект «Северный поток — 2», ему сейчас гораздо важнее удержать Германию на своей стороне и не подтолкнуть Путина к заключению полноценного стратегического альянса с Китаем. Байден реализует тактику Киссинджера наоборот.

Это весьма печальное зрелище. Вашингтон и Берлин только что совместно решили судьбу Украины — не пригласив ни одного представителя Киева за стол переговоров, — притворившись, что эта сделка вовсе не представляет собой современный вариант Ялтинской конференции.

Вашингтон и Берлин сделали это, несмотря на то, что в июне Путин заявил — почти издевательским тоном — что Украина должна продемонстрировать «добрую волю» в обмен на поставки газа (как только у Путина будет «Северный поток — 2», он больше не будет в них нуждаться). Украинцы могут готовиться к тому, что предстоящей зимой они замерзнут до смерти, если откажутся подчиниться Путину.

Госдепартамент США утверждает, что это соглашение «гарантирует, что Россия не сможет превратить энергопоставки в оружие». В соглашении есть весьма жесткие формулировки касательно (неуточненных) последствий в том случае, если «Газпром» решит прекратить поставки газа на Украину. Однако никто не верит ни единому слову в этом соглашении.

Двое из троих кандидатов на должность канцлера от Христианско-демократического союза утверждают, что эта игра не стоила свеч. Однако этот мощный локомотив продолжает двигаться вперед, подталкиваемый социал-демократами, которые испытывают романтическую ностальгию по «восточной политике» Вилли Брандта и питают странную симпатию к полицейскому государству Путина. Их бывшего лидера Герхарда Шредера попросту купили, и теперь он является председателем совета директоров Nord Stream AG.

Белый дом отказался от своей политики решительного противодействия «Северному потоку — 2», и инженеры уже готовятся к завершению укладки последнего участка газопровода в германских водах. Джо Байден мог заблокировать строительство этого газопровода, введя финансовые санкции против целого ряда компаний, участвующих в реализации этого проекта. Однако Байден пришел к выводу, что, как бы искренне он ни осуждал проект «Северный поток — 2», ему сейчас гораздо важнее удержать Германию на своей стороне и не подтолкнуть Путина к заключению полноценного стратегического альянса с Китаем. Байден реализует тактику Киссинджера наоборот.

Это весьма печальное зрелище. Вашингтон и Берлин только что совместно решили судьбу Украины — не пригласив ни одного представителя Киева за стол переговоров, — притворившись, что эта сделка вовсе не представляет собой современный вариант Ялтинской конференции.

Вашингтон и Берлин сделали это, несмотря на то, что в июне Путин заявил — почти издевательским тоном — что Украина должна продемонстрировать «добрую волю» в обмен на поставки газа (как только у Путина будет «Северный поток — 2», он больше не будет в них нуждаться). Украинцы могут готовиться к тому, что предстоящей зимой они замерзнут до смерти, если откажутся подчиниться Путину.

Госдепартамент США утверждает, что это соглашение «гарантирует, что Россия не сможет превратить энергопоставки в оружие». В соглашении есть весьма жесткие формулировки касательно (неуточненных) последствий в том случае, если «Газпром» решит прекратить поставки газа на Украину. Однако никто не верит ни единому слову в этом соглашении.