Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация впервые подала жалобу против Украины в ЕСПЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов:

- Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;

- "практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;

- дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

- дискриминация российского бизнеса;

- гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци";

- лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

- блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

- нападения на дипломатические представительства России;

- крушение самолета "Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".

- "отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

В Генпрокуратуре отметили, что жалоба "Россия против Украины" - это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд.



Согласно пресс-релизу ведомства, подача жалобы призвана "привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями".

В приложении к пресс-релизу Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям, перечисляя случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.