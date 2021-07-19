Віктор Таран: Міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової

"Як думаєте, як Банкова прореагували на перенесення візиту Зеленського до Вашингтону? Активізацією реформ? ухваленням законопроекту про СБУ? посадкою корупціонерів? звільненням Татарова? НІТ - істерикою Арестовича, що Украіна тепер розвернеться на Схід і почне зближення з Китаєм. Ключовим геополітичним ворогом США. Які варіанти як на це прореагують США?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, Інформує UAINFO.org.

"Піддадуться шантажу і запросять оперативно ЗЕ до Вашингтону? Чи «поставлять відносини з Україною на довгу паузу, продовжуючи співпрацю у вузьких секторах. Ну і паралельно шукаючи адекватну політичну заміну найвеличнішому лідеру? Думаю відповідь очевидна.

На другий рік президентства Зеленського міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової. Наші західні партнери чекають дорослих та відповідальних відносин. і якщо такий рівень спілкування не зможе забезпечити нинішня адміністрація вони - почекають наступну. Американці вміють чекати. Тим паче їхня геополітична війна з Китаєм тільки набирає обертів. І шанс обрати правильну сторону у цій боротьбі в України ще є. Якщо не у цього офісу Президента так точно у наступного. Спостерігаємо", - завершує політолог.