У вівторок Верховна Рада України планує зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути проекти постанов, які блокують підписання uголовою парламенту низки законів. Про це UAINFO.org стало відомо з достовірних джерел.

«Чекаємо у понеділок на лист із проханням провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті постанови, що надійшли до Парламенту, заблокувавши мені підписання законів. І я не зможу направити їх на підпис президенту», - зазначає Дмитро Розумков.

Народні депутати непровладних фракцій через постанови намагаються зупинити введення в дію законів прийнятих в частині судової реформи, а також не погоджуються із трансформацією державного концерну «Укоронборонпром».

Протягом останнього пленарного тижня, що тривав з 13 по 16 липня 2021 року, Верховна Рада України провела 7 пленарних засідань, на яких ухвалила 35 Законів України.