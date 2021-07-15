Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:00

Україну накриває пилова хмара з Сахари. Чим вона небезпечна?

13:31

Почему принцесса Анна недолюбливала Леди Ди?

12:00

Александр Кочетков: О революциях, лидерах и родовом проклятии

11:36

Верховна Рада підтримала відставку Авакова

10:25

Юрий Бутусов: В стране происходит "Ермакизация" власти

08:01

Зеленский соврал о самых быстрых реформах в Украине – зампомощника госсекретаря США

07:06

Отставка Авакова нужна властям с целью погасить большие скандалы – генерал СБУ

23:05

В машину четыре раза подряд ударила молния. ВИДЕО

22:07

Путин ответил Зеленскому насчет возможности обсудить свою статью

21:00

Johnson & Johnson и AstraZeneca модифицируют свои вакцины, чтобы устранить риск образования тромбов

19:28

На теле застреленного президента Гаити нашли следы пыток – CNN

17:30

Фесенко: Отставка Авакова давно назревала, и над ней работали, как минимум, несколько месяцев

16:01

Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою

15:33

Сергій Євтушок: Вчителі мають негайно отримати заробітну плату і відпускні

14:31

Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое является оправданием преступного настоящего – Кочетков

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Александр Кочетков: О революциях, лидерах и родовом проклятии

  17   0 15.07.2021, 12:00 | Новости, Политика
Александр Кочетков: О революциях, лидерах и родовом проклятии

"Главным критерием свершившейся социальной революции является смена общественно-политического строя. Второй критерий, отчасти вытекающий из первого - это появление новых людей, претендующих на общественное лидерство. И по этим критериям единственной свершенной революцией у нас было обретение независимости, приведшее к переходу от загнивающего социализма к дикому капитализму. Именно тогда мы по-настоящему узнали о Вячеславе Чорноволе, Левко Лукьянено, Степане Хмаре и других патриотических лидерах", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org

"В дальнейшем дикий капитализм превратился в олигархический, но суть системы власти не менялась.

Ни Майдан-2004, ни Майдан-2014 не только не сменили систему власти, после них даже олигархи, то есть, персональные выгодополучатели системы, нисколько не пострадали. И новых лидеров как носителей новых идей, подхваченных обществом, не появилось.

Да, любимцем Оранжевого Майдана стал Юрий Луценко, но назвать его новым лидером язык не поворачивается. Потому что и до Майдана он был известным функционером Соцпартии, успел поработать в исполнительной власти и в дальнейшем продолжил свой путь именно в административной, а не политической сфере.

Кого еще породил Майдан-2004? Владислава Каськива, одного из создателей «Поры»? Однако он тоже оказался функционером и корыстолюбцем, а не носителем новых ценностей и принципов.

Да, по ходу Майдана-2014 страна узнала о Дмитрии Яроше и немедленно выдала ему авансы как потенциальному вождю национального масштаба. Но он тихонько скис в Верховной Раде, честно признав в узком кругу, что публичная политика - это не его. Никто ни из полевых командиров этого Майдана, ни из командиров добровольческих соединений тоже не стал носителем и драйвером новой системы общественных отношений.

При этом в интеллектуальной экспертной среде такие идеи не просто возникли, они активно обсуждались в СМИ и различных конференциях, были сформулированы в виде программных документов, предпринимались неоднократные попытки донести эти концепции до широких общественных слоев.

Но общество не захотело услышать, не прониклось, не зажглось перспективными идеями и по итогу не поддержало их адептов. В результате на президентских выборах официальным лидером страны стал лицемерный жадный олигарх, а затем его сменил слабый самовлюбленный имитатор.

А вот в пору обретения независимости одна только прокламация Народного Руха привела к самопроизвольному взрывному образованию общественных ячеек по практической поддержке новой идеологии Украины.

При всем при том по итогам двух Майданов у нас возникло деятельное сообщество «активистов транснационалов», которые фактически являются корыстными посредниками между властью Украины и Западом, преследующим свои интересы на нашей территории. И эти активисты не заморачиваются новыми моделями власти, а входят в старую, используя одноразовые политические проекты вроде «Самопомочи или «Голоса» (на подходе еще подобные им).

Почему так происходит? Почему при наличиИ перспективных концепций, нацеленных в будущее, их разработчики и носители не становятся победительными общественно-политическими лидерами? И не получают возможности для претворения этих идей в жизнь? И это при удивительной жертвенной способности украинцев к самоорганизации для избавления от обрыдлых правителей или защиты своей земли от агрессора!

Увы, но у меня нет однозначного диагноза нашей общественной хвори (импотенции?), позволяющего немедленно начать эффективное лечение. Могу только отметить, что причина - не в зацикленности населения на тривиальном выживании, ведь экономические трудности как раз и порождают в других странах истинно революционные процессы по смене моделей власти. И дело не в манипулируемости наших граждан, ведь манипулировать ими возможно и в правильную сторону, но этого ведь не происходит.

Есть рассуждизмы, что наша неспособность выстроить успешное общество, в котором комфортно и справедливо себя чувствуют как рядовые граждане, так и правители, как предприниматели, так и пенсионеры и прочие социальные группы - это вроде родового геополитического проклятия. Но поверить в это я пока не готов. Хотя уже близок", - завершает Кочетков.

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (294)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]