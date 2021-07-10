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Ермак снова созвонился с Нуланд. Обсудили визит Зеленского и "Северный поток-2"

  3   0 10.07.2021, 17:36 | Новости, Политика
Ермак снова созвонился с Нуланд. Обсудили визит Зеленского и "Северный поток-2"

Глава Офиса президента Андрей Ермак второй раз за месяц провел телефонную беседу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Стороны обсудили подготовку визита президента Владимира Зеленского в США, Донбасс и ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".

Об этом сообщает сайт президента.

Сообщается, что Ермак и Нуланд обсудили содержательное наполнение предстоящего визита Зеленского в США, обменялись мнениями по ходу ключевых реформ в Украине, частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления. Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в энергетической отрасли.

"Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Также Ермак уделил внимание ситуации на востоке и вдоль границ Украины и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021".

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