Авиация МВД получила уже пятый в этом году французский вертолет Airbus

Авиация Министерства внутренних дел Украины получила пятый из запланированных на этот год 28 вертолетов по контракту с Airbus Helicopter».

об этом сообщает в Твитере министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Авиация МВД получила 5-й из 28-ми в этом году вертолет, в рамках выполнения контракта с Airbus Helicopters. Это четвертый H-225 для Национальной гвардии Украины, который приступит к выполнению задач в рамках Единой системы авиационной безопасности", - написал министр.

По словам Авакова, украинские пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом. Французские вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий.

Он также отметил, что контракт с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов успешно выполняется, а к концу 2021-го Украина получит всего 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД.