В Черное море направляется транспортно-десантный корабль США USNS Yuma

К Черному морю идет транспортно-десантный корабль Военно-морских сил США USNS Yuma. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США, пишет ZN.ua, информирует UAINFO.org.

"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит на север к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Черном море и прилегающих районах проводятся военные учения Sea Breeze, организованные Соединенными Штатами и Украиной. В них задействованы 5000 военнослужащих из 32 стран, в том числе из Австралии, Канады, Великобритании, Турции, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Израиля, Грузии, Румынии, Бразилии и Южной Кореи.