Сазонов: Корабли Великобритании продолжат ходить через территориальные воды Украины. Так что Кремлю стоит утереться и закрыть ротик

"В жизни часто так бывает. Хочешь все сразу, а получаешь ничего и постепенно. Именно такой вывод стоило бы сделать Кремлю из ситуации с проходом эсминца HMS Defender военно-морских сил Ее Величества мимо Крыма. Ситуация, когда РФ активно осваивает оккупированную территорию, а представители европейских стран выражают глубокую озабоченность на словах тянулась с 2014 года", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"Но тут английский эсминец в украинских водах. Украинских - по всем международным нормам. И если с украинскими катерами вариант "право на стороне сильного" можно было использовать, то с эсминцем ВМФ Великобритании этот номер не прошел. Потому что с некоторого расстояния дружелюбно подмигивал флагман флота Ее Величества. Авианосец. А подлетное время до точки рандеву менее 30 минут. Пришлось надувать щеки задним числом и рассказывать, что Россия дала отпор. И пусть только попробуют сунуться в следующий раз. Из Великобритании ответ пришел достаточно быстро. Попробуют. И не раз.

Корабли Великобритании продолжат ходить через территориальные воды Украины, несмотря на инцидент с ее эсминцем HMS Defender и армией России у берегов Крыма. Об этом на заседании комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Великобритании заявил министр иностранных дел Доминик Рааб. Он отметил, что HMS Defender выбрал самый короткий и прямой международно признанный маршрут в Черном море из Украины в Грузию. "У нас есть полное право совершить мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Это то, чем мы продолжим заниматься", - добавил он.

Все, вопросов не осталось. Кремлю стоит утереться, закрыть ротик и делать вид, что ничего не происходит. Потому что Великобритания шутить не собирается - они это уже доказали. Будут плавать возле Крыма и игнорировать вопли на русском языке. Они считают эти воды украинскими. Си Бриз проходит в Украине с участием 32 государств. Прямо сейчас. А в конце августа в Украине стартует инициированная Зеленским "Крымская платформа". В ней примут участие более 20 государств, в том числе и США. Сложно делать конкретные прогнозы, но Крым точно возвращается в текущую повестку дня с периферии международной политики. И Кремлю приходится с этим смириться", - завершает политолог.