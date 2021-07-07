Новим директором Мистецького Арсеналу ледь не став міністр Азарова

Конкурсна комісія не змогла обрати нового директора "Мистецького Арсеналу". Незабаром оголосять новий конкурс на цю посаду. Найбільше голосів, 4 з 9, отримав міністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк, повідомив у Facebook один з учасників комісії Гліб Вишлінський.

Про це пише ВВС

Чинна директорка "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська-Люта, яка бореться за переобрання, отримала три голоси.

Ще два кандидати, зокрема, екскерівниця "Арсеналу" Наталя Заболотна, отримали по одному голосу.

Загалом на посаду претендували 10 кандидатів, одна кандидатка відкликала заяву до голосування.

Як повідомляє Суспільне, Михайло Кулиняк під час виступу перед конкурсною комісією заявив: "Міністрів бувших не буває у всьому світі. Щодо підтримки широкого загалу, я відчув підтримку, коли йшов сюди".

"Я не вважаю, що як міністр культури робив щось таке, що призвело, як написано в законі, до узурпації влади Януковичем", - додав він.

Ексміністр також заявив, що виступає не лише на проросійських каналах.

Михайло Кулиняк - скрипаль за освітою, у 2010-2012 роках очолював міністерство культури у першому уряді Миколи Азарова. У 2013-2014 роках був гендиректором Національного палацу мистецтв "Україна". Пізніше став директором Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

В цій же академії, яка розташована на території Києво-Печерської лаври, у 2018-2021 роках працював відомий представник Партії регіонів часів Януковича Максим Луцький. У січні 2021 року його обрали ректором Національного авіаційного університету.

Звинувачення і скандали

Комісія, яка визначала директора "Мистецького Арсеналу", складалася з трьох представників колективу "Мистецького Арсеналу", трьох представників Державного управління справами і трьох представників громадських організацій - "Сила Українського Духу", "Український Дельфійський Комітет", "Україна. Всесвіт. Майбутнє".

Управління справами в комісії представляли ректор Національної академії керівних кадрів культури Василь Чернець, художній керівник Національного хору імені Г. Г. Верьовки Зеновій Корінець та ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко. Пана Чернеця обрали головою комісії.

Одна з кандидаток Ольга Балашова звинуватила голову комісії Василя Чернеця в конфлікті інтересів, оскільки Михайло Кулиняк є співробітником Національної академії керівних кадрів культури, яку очолює пан Чернець. Вона не виключила, що оскаржуватиме результати в суді, повідомляє Суспільне.

На сторінці Михайла Кулиняка у Facebook є принаймні кілька спільних фото разом з Василем Чернецем. На одній з них поряд з Кулиняком та Чернецем також присутній намісник Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павло.

Обрання до конкурсної комісії учасників від маловідомих громадських організацій, а також провідна роль представників ДУС у комісії викликала критику у соцмережах.

"Обурює ганебна роль і те шельмування, яким займається орган управління - Державне управління справами (ДУСя). Присутність далеких від культури і залежних членів комісії від громадських організацій дає 100% гарантію проходження того, на кого поставили - інакше у цьому нема сенсу", - написала у Facebook членкиня комісії від колективу "Мистецького арсеналу" Ірина Подоляк.

"Легітимність (конкурсу. - Ред.) вже підважена тим, як була сформована конкурсна комісія і які рішення вона встигла ухвалити. Це страшенно прикро, бо за умови чесних і прозорих процесів цей конкурс мав би стати не фарсом, а змаганням концепцій", - написав гендиректор Українського інституту Володимир Шейко у Facebook.

"Конкурс в Мистецькому арсеналі та в інших культурних інституціях - це не просто намагання впровадити ручне управління, це - реванш методів та подекуди людей режиму Януковича. Публічна апологія режиму Януковича з боку Кулиняка під час самого конкурсу викликає обурення", - пише у Facebook колишній гендиректор Центру Довженка Іван Козленко.

Серед кандидатів на посаду були:

- чинна директорка "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська-Люта

- колишня керівниця "Мистецького Арсеналу" (у 2010-2016 роках) Наталя Заболотна

- колишній міністр культури в уряді Азарова та співробітник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Михайло Кулиняк

- режисерка Ольга Данилюк

- співзасновниця громадської організації "Музей сучасного мистецтва" Ольга Балашова

- колишній директор "Мистецького Арсеналу" (у 2007-2010 роках) Ігор Дідковський

- заступниця директора "Медіацентр" держпідприємства "ГДІП" Ірина Кіслян

- галерист, куратор фестивалю Kyiv Art Week Євген Березницький

- доцент Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Роман Недзельський.

Чому "Мистецький Арсенал" важливий для української культури

"Мистецький Арсенал" - виставковий та мистецький комплекс, який відкрився 2007 року у будівлі Київського Арсеналу. Її побудували наприкінці XVIII сторіччя як приміщення для виробництва та ремонту гармат.

Після реконструкції 2006-2007 років "Мистецький Арсенал" став одним з культурних центрів - тут проводять фестивалі, скульптурні та антикварні салони, виставки художників, графіків та фотографів, а також чимало суспільних заходів. З 2011 року у "Арсеналі" відбуваються щорічні фестивалі "Книжковий Арсенал" (у 2020 році фестиваль не відбувся через пандемію).