Путин решил укрепить "братские связи" с украинцами

В указе президента РФ сказано об укреплении "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны, где прописаны планы относительно украинцев. Указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ в субботу, 3 июля.

Как гласит указ, достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

В то же время в стратегии не прописаны конкретные шаги, которые Россия собирается предпринимать для этого.

Также документ ставит задачу укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

Напомним, на днях Путин в очередной раз заявил, что "мы один народ", говоря о россиянах и украинцах.

В ответ Зеленский предположил, что если бы россияне и украинцы были одним народом, то в РФ "развевался бы желто-голубой флаг".